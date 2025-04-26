Стало известно, кто в апреле получит сразу две пенсии

Пенсионерам, которые обычно получают выплаты с 1-го по 4-е число каждого месяца, в апреле перечислят пенсию за май. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число», — объяснил эксперт.

Получается, что эти категории граждан в апреле получат сразу две выплаты — одну за апрель в начале месяца, а вторую за май — в конце.

Профессор добавил, что в первые рабочие дни мая, то есть 5-7-го числа, пенсию получат те, для кого это привычный график, а также те, у кого выплаты выпадают на 9-11 мая.

Вместе с тем, Виноградов призвал россиян дождаться официальной информации от Социального фонда России, так как последнее слово всегда за ним. Точный график выплаты пенсий должен появиться на сайтах региональных отделений СФР.

До этого экономист Игорь Балынин заявил, что страховые пенсии работающих россиян в 2025 году были впервые проиндексированы с 2016 года и выросли больше инфляции.

Он пояснил, что размер выплат для пенсионеров, которые работают, теперь рассчитывается не от суммы, которую они фактически получали раньше, а от той, которую они бы получали, если бы прекратили работать.

Ранее Соцфонд сообщил объем пенсионных накоплений россиян.