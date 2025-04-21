Пенсионные накопления россиян превысили 3,37 трлн рублей

Общий объем пенсионных накоплений россиян достиг 3,373 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Из указанной суммы 3,088 трлн рублей переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Пенсионные накопления включают страховые взносы на накопительную пенсию, инвестиционный доход от их размещения, взносы работодателей и средства материнского капитала, направленные на пенсию.

«Накопления формируются за счет взносов, инвестиций и господдержки. Это долгосрочный ресурс для будущих выплат», — пояснили в Соцфонде.

20 апреля депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что пенсии военных и бывших служащих силовых структур повысят с 1 октября.

В конце марта председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года. Он отметил, что с 1 февраля следующего года увеличат выплаты согласно инфляции, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Ранее эксперт рассказал, в каких отраслях востребованы пенсионеры.