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Экономист заявил о резком росте пенсий работающих россиян

Экономист Балынин заявил, что пенсии работающих россиян выросли больше инфляции
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пенсии работающих россиян в 2025 году выросли больше инфляции, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров в России были проиндексированы впервые с 2016 года. За предыдущие восемь лет такие пенсии не повышались, хотя информация об индексациях сохранялась на индивидуальных лицевых счетах пенсионеров. Теперь размер пенсии для работающих граждан рассчитывается не от суммы, которую они фактически получали раньше, а от той, которую они бы получали, если бы прекратили работать. Благодаря этому индексация оказалась выше обычной», — отметил экономист.

Балынин привел пример. В декабре 2024 года работающий пенсионер получал 23 724 рубля, а на его счете была зафиксирована сумма 38 891 рубль — это размер пенсии при выходе с работы. В январе 2025 года пенсия человека была проиндексирована на 7,3%, и он получил 26 363 рубля — это на 12% больше прежней выплаты. В феврале индексацию повысили до 9,5%, причем задним числом — с января. С учетом перерасчета пенсионер получил 27 218 рублей, подчеркнул Балынин. Дополнительно на счет поступила компенсация за январь — 855 рублей. В итоге в феврале сумма выплаты составила 28 074 рубля, заключил экономист.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. В марте 2025 года составила 10,34% в годовом выражении по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее сообщалось, что многим россиянам майская пенсия придет досрочно.

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