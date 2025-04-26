Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут резко подешеветь импортные продукты

Экономист ВШЭ Остапкович считает, что импортные товары подешевеют
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года. Об этом рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович, передает Ura.ru.

Эксперт напомнил, что в настоящее время товары доставляются в Россию по параллельному импорту.

«В итоге цена увеличивается процентов на 30-40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — сказал он.

До этого профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов до этого говорил, что картофель в российских магазинах дорожает весной, в частности, из-за высокой стоимости хранения, а также наценок торговых сетей.

Агроэксперт Александр Панченко рассказал, что цены на картофель в России остаются достаточно высокими, поскольку товар поступает в основном из-за рубежа, преимущественно из Египта и Азербайджана.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами