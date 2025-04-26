В России могут резко подешеветь импортные продукты

В России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года. Об этом рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович, передает Ura.ru.

Эксперт напомнил, что в настоящее время товары доставляются в Россию по параллельному импорту.

«В итоге цена увеличивается процентов на 30-40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — сказал он.

До этого профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов до этого говорил, что картофель в российских магазинах дорожает весной, в частности, из-за высокой стоимости хранения, а также наценок торговых сетей.

Агроэксперт Александр Панченко рассказал, что цены на картофель в России остаются достаточно высокими, поскольку товар поступает в основном из-за рубежа, преимущественно из Египта и Азербайджана.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.