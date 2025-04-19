Эксперт рассказал, почему в российских магазинах дорожает картофель

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал агентству «Прайм», что картофель в российских магазинах дорожает из-за недоработок в системах торговых сетей.

По его словам, сезонный рост цен на овощи иногда накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты.

Профессор пояснил, что причиной роста цен на отечественный картофель также являются недоработки в системе хранения и аппетиты торговых сетей. В частности, продавцы соблюдают требования к калибру клубней и их качеству, а также упаковке.

«Цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре?» — поделился Чеглов.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин говорил, что инфляция в мае может достигнуть 15-20% в годовом выражении.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.