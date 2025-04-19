Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, почему в российских магазинах дорожает картофель

Профессор Чеглов: картофель дорожает из-за недоработок в системах торговых сетей
close
Freepik.com

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал агентству «Прайм», что картофель в российских магазинах дорожает из-за недоработок в системах торговых сетей.

По его словам, сезонный рост цен на овощи иногда накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты.

Профессор пояснил, что причиной роста цен на отечественный картофель также являются недоработки в системе хранения и аппетиты торговых сетей. В частности, продавцы соблюдают требования к калибру клубней и их качеству, а также упаковке.

«Цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре?» — поделился Чеглов.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин говорил, что инфляция в мае может достигнуть 15-20% в годовом выражении.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами