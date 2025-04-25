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Россиянам рассказали, когда упадут цены на картофель

Агроэксперт Панченко: цены на картофель начнут снижаться в мае
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Freepik.com

Цены на картофель в России остаются достаточно высокими, поскольку товар поступает в основном из-за рубежа, преимущественно из Египта и Азербайджана. Отечественное же производство в прошлом году сократилось, в том числе из-за погодных условий. Об этом в беседе с Life рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

При этом, по его прогнозу, с середины мая ситуация изменится. С наступлением нового сезона начнется распродажа старого урожая, и цена на картофель постепенно будет снижаться. Ожидается, что скидка составит примерно 10-15%.

Однако стоит понимать, что серьезного падения цен не предвидится, поскольку продолжает расти стоимость удобрений, топлива и логистики, отметил Панченко.

«Импортный картофель всегда дороже, он ранний, ввиду того, что в Азербайджане и Египте другие погодные условия. Отечественный картофель чуть позже появится на прилавках массово», — заключил эксперт.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов до этого говорил, что картофель в российских магазинах дорожает весной, в частности, из-за высокой стоимости хранения, а также наценок торговых сетей.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.

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