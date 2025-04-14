Россиян предупредили о росте цен в мае

Инфляция в мае может достигнуть 15-20% в годовом выражении, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Это связано с тремя факторами. Во-первых, произойдет сезонное повышение цен на овощи. Мы подошли к моменту, когда запасы отечественных овощей и фруктов заканчиваются, и нового урожая по ряду позиций мы будем ожидать не ранее конца июня. А сейчас мы будем пользоваться преимущественно импортными или парниковыми овощами и фруктами, которые стоят дороже, чем грунтовые», — отметил экономист.

Второй фактор — это продолжающаяся жесткая финансово-кредитная политика. По словам Зайнуллина, удержание высокой ключевой ставки (21%) вынуждает многих производителей отечественных товаров закладывать высокие ставки по банковскому кредиту в себестоимость товаров и перекладывать их в итоге на конечного потребителя. Таким образом, снижения инфляции в ближайший месяц ожидать вряд ли стоит, пояснил эксперт.

Третий фактор — торговые войны, которые США сейчас развязали против всего остального мира, подчеркнул Зайнуллин. Он добавил, что вклад именно этого фактора в инфляцию в России минимальный, потому что товарооборот США и РФ находится на низком уровне — порядка $0,5 млрд в год.

Экономист добавил, что США не вводили в отношении России новые пошлины. Но эксперт призвал учитывать колебания цен производителей большинства стран, которые могут перекладывать свои издержки на потребителей в России и других странах.

По данным Минэкономразвития, с 25 по 31 марта годовая инфляция в России достигла 10,24%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.