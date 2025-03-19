Признанная самым уродливым животным в мире рыба стала рыбой года в Новой Зеландии

New York Post: рыба-капля признана рыбой года в Новой Зеландии

Рыба-капля, признанная самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии, пишет New York Post.

Спустя более десяти лет после того, как рыба-капля (Psychrolutes marcidus) была названа «самым уродливым животным в мире», она завоевала титул «рыба года» в Новой Зеландии. Этот необычный обитатель глубин одержал победу в конкурсе, организованном организацией Mountain to Sea Conservation Trust, набрав 1 286 голосов.

Рыба-капля, известная своим уникальным внешним видом, напоминающим фиолетовую слизь с выражением «вечно недовольного старика», обитает в глубоких водах у побережья Новой Зеландии и Австралии. Ее необычная анатомия, включающая отсутствие скелета, чешуи и плавательного пузыря, позволяет ей выживать на глубине, где давление воды чрезвычайно высоко.

Победа рыбы-капли в конкурсе стала символичной: она опередила атлантического большеголова, занявшего второе место, всего на 300 голосов. Оба вида обитают в глубоководных районах и сталкиваются с угрозами из-за донного траления.

«Рыба-капля часто становится случайной добычей при ловле большеголова, поэтому их судьбы тесно связаны», — отметил Ким Джонс, содиректор Mountain to Sea Conservation Trust.

Конкурс «рыба года» привлекает внимание к уязвимым видам, нуждающимся в защите. Все участники, кроме голубой трески, занявшей последнее место, находятся под угрозой исчезновения.

Ранее всплывшего с глубины «морского черта» впервые засняли на видео.