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Власти чешского города приняли решение снести памтяник Красной армии

Чешское радио: памятник Советской армии в Литомержице перенесут на склад
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Sanya Kushak/Shutterstock/FOTODOM

Власти чешского города Литомержиц приняли решение перенести памятник «Честь и слава Советской Армии», передает Чешское радио.

Отмечается, что памятник расположен в Ирасковых садах в центральной части города.

«Памятник «Честь и слава Советской Армии» <...> должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра города Иржи Адамека, памятник вероятнее всего разместят на территории бывших казарм. Во второй половине 2025 года в городе пройдет конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте монумента.

Как отметил депутат горсовета от оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Доминик Ханк, мнение горожан по поводу судьбы памятника разделилось: часть горожан хотели бы сохранить памятник на месте, другая часть хотела бы его снести. Причем подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его снос.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Михаил Ванин сообщал, что более 100 случаев вандализма на памятниках павшим воинам зафиксировано за последний год в Европе.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.

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