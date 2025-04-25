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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

Кабмин России исключил концерт на Красной площади из плана мероприятий на 9 мая
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Евгений Биятов/РИА Новости

Кабмин России исключил проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, изменения внесены в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Из перечня исключено мероприятие «Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве», которое должно было пройти 9 мая.

23 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал запрет чиновникам Европейского союза на визит в Москву 9 мая отвратительным. Он отметил, что европейские чиновники находятся на стороне проигравших.

14 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что День Победы в стране отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате.

Ранее россиянам пообещали умеренное тепло на День Победы.

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