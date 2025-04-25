Водитель сбил восьмилетнего ребенка в Петербурге и скрылся с места аварии

В Петербурге водитель сбил восьмилетнего мальчика и скрылся

В Петербурге водитель автомобиля сбил мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 24 апреля во дворе дома №17/1 по улице Дыбенко. Водитель автомобиля сбил восьмилетнего мальчика, катавшегося на роликовых коньках в сопровождении матери. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Врачи диагностировали у мальчика множественные переломы голени, его доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с травмами средней степени тяжести. Предварительно, в месте, где все случилось, отсутствуют камеры видеонаблюдения.

До этого машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов в Петербурге. Врачи диагностировали у него ссадины и перелом. Состояние ребенка оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Ранее броневик сбил младшеклассника в Башкирии и это попало на видео.