Водитель сбил восьмилетнего ребенка в Петербурге и скрылся с места аварии

В Петербурге водитель автомобиля сбил мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошел 24 апреля во дворе дома №17/1 по улице Дыбенко. Водитель автомобиля сбил восьмилетнего мальчика, катавшегося на роликовых коньках в сопровождении матери. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Врачи диагностировали у мальчика множественные переломы голени, его доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с травмами средней степени тяжести. Предварительно, в месте, где все случилось, отсутствуют камеры видеонаблюдения.
До этого машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов в Петербурге. Врачи диагностировали у него ссадины и перелом. Состояние ребенка оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.
Ранее броневик сбил младшеклассника в Башкирии и это попало на видео.