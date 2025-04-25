В ЛНР скончалась девочка, пострадавшая при обстреле ВСУ Лисичанска

В ЛНР умерла девочка, пострадавшая при атаке ВСУ по Лисичанску

В Луганской народной республике умерла девятилетняя девочка, пострадавшая при обстреле Лисичанска Вооруженными силами Украины. Об этом сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

«Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:51 по московскому времени.

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но раны оказались несовместимы с жизнью.

Сестра девочки находится в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того, пожилая женщина, также пострадавшая в результате обстрела, переведена в хирургическое отделение, она в сознании, добавили в правительстве ЛНР.

Накануне сообщалось, что украинская армия обстреляла Лисичанск, в результате чего ранения получили четыре мирных жительницы, в том числе двое детей. Пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения. Пенсионерка получила множественные осколочные и проникающие ранения. Четвертая пострадавшая находилась в автомобиле в момент атаки ВСУ и пострадала не так сильно — женщина получила легкие ранения, ее отправили на амбулаторное лечение.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.