Украинские военные ранили детей в ЛНР

ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, ранены две 9-летние девочки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего ранения получили четыре мирных жительницы, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Пожилая женщина и две девятилетние девочки-близняшки находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Врачи уже прооперировали одну из девочек, вторую только готовят к операции.

Пенсионерка получила множественные осколочные и проникающие ранения.

Четвертая пострадавшая находилась в автомобиле в момент атаки ВСУ и пострадала не так сильно — женщина получила легкие ранения. Врачи оказали ей первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

28 марта украинские бойцы нанесли ракетный удар по Лисичанску. Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, в результате атаки пострадали четыре человека. Их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.