Воронежский губернатор раскрыл новые подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

Воронежские чиновники из сельских администраций осуществляли мониторинг движения колонн частной военной компании «Вагнер» во время мятежа в 2023 году и передавали данные о вагнеровцах в оперативный штаб региона. Данные факты всплыли во время выступления губернатора Воронежской области Александра Гусева перед депутатами областной думы, запись была размещена на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

По словам Гусева, руководители сельских поселений в период мятежа не только отслеживали маршрут колонны ЧВК, но и фиксировали численность их отрядов.

«Мы в оперативном штабе были в курсе не только направления их движения и количества техники, но и численности их участников», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что оперативный штаб Воронежской области стал одной из наиболее информированных структур о реальном положении дел, что способствовало принятию правильных решений на федеральном уровне.

24 июня 2023 года силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Ранее соратница Пригожина рассказала о работе накануне мятежа ЧВК «Вагнер».