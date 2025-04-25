Суд арестовал мужчину, надругавшегося над девушкой в московском подъезде

В Москве арестовали обвиняемого в надругательстве над девушкой в подъезде

В Москве суд арестовал мужчину, который обвиняется в надругательстве над девушкой в подъезде. Об этом сообщают суды общей юрисдикции столицы.

Преображенский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине, обвиняемому в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 132 УК РФ, меру пресечения в виде ареста. Фигурант проведет под стражей два месяца.

Инцидент произошел 23 апреля в подъезде многоэтажки по улице Уральской. Местная жительница возвращалась домой, когда вслед за ней в холл вошел неизвестный. Злоумышленник напал на девушку и совершил в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Следователи проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Кургане мужчина пытался изнасиловать девушку во дворе дома.