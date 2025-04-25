Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС продлило предупреждение о заморозках в Москве

МЧС: заморозки в Москве продлятся до понедельника
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Московский главк МЧС России продлил до понедельника предупреждение о заморозках в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По прогнозам Росгидромета, с 26 по 28 апреля 2025 года ночные и утренние температуры в столице могут опускаться до минус 5°C.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать осторожность на дорогах: снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров.

Также граждан просят не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не допускать перегрузки электросети.

До этого москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в городе и области в ночь на воскресенье, 27 апреля. Порывы ветра, по данным спасателей, могут достигать 15 метров в секунду.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что желтый уровень погодной опасности начал действовать в столичном регионе с полудня, 25 апреля, из-за ожидаемой грозы.

Ранее москвичей предупредили о «зарядах снега».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами