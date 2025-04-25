МЧС продлило предупреждение о заморозках в Москве

МЧС: заморозки в Москве продлятся до понедельника

Московский главк МЧС России продлил до понедельника предупреждение о заморозках в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По прогнозам Росгидромета, с 26 по 28 апреля 2025 года ночные и утренние температуры в столице могут опускаться до минус 5°C.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать осторожность на дорогах: снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров.

Также граждан просят не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не допускать перегрузки электросети.

До этого москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в городе и области в ночь на воскресенье, 27 апреля. Порывы ветра, по данным спасателей, могут достигать 15 метров в секунду.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что желтый уровень погодной опасности начал действовать в столичном регионе с полудня, 25 апреля, из-за ожидаемой грозы.

Ранее москвичей предупредили о «зарядах снега».