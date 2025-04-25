МЧС предупредило о заморозках и снеге в Московском регионе

МЧС: в Москве в выходные ожидаются заморозки и мокрый снег

МЧС России предупредило о похолодании в Московском регионе в выходные дни, в ночь на воскресенье ожидаются температура ниже нуля, дождь и мокрый снег. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка МЧС России.

«Начиная с ночи 25 на 26 апреля по территории Москвы и Московской области ожидается понижение температуры воздуха до 0…5 градусов в ночь на 27 апреля температура воздуха понизится до минус 3…2 градусов», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют пешеходам и автомобилистам быть внимательнее.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что желтый уровень погодной опасности начал действовать с полудня в столичном регионе из-за ожидаемой грозы. В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень на прогностических картах символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Ранее москвичей предупредили о «зарядах снега».