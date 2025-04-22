«Скорые и пожарные без остановки летают»: очевидец – о задымлении в метро Москвы

Из-за задымления на станции «Нагорная» московского метрополитена пассажиры вынуждены были 20 минут стоять в тоннеле, а затем покинуть поезд, следующий на «Нагатинскую». Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров Святослав. Он отметил, что сейчас по Варшавскому шоссе ездит много машин спецслужб.

«Мы 20 минут стояли перед станцией Нагатинской. Потом поехали, я все объявления машиниста не слышал, потому что в наушниках был. Приехали, как обычно открыли двери. Часть людей на станции были, кто-то уже разошелся. Часть людей из поезда вышли, как будто по своим делам пошли, а часть со станции зашли в поезд, мы пять минут постояли с открытыми дверьми и потом уже как будто конечная станция – стандартное объявление прозвучало про конечную станцию. И все, попросили покинуть вагон. И там объявления отдельные уже на станции были, что по техническим причинам поезд не следует по данному направлению. Большая часть людей пошла уже наверх. На шоссе скорые и пожарные без остановки летают», — сказал он.

Еще одна очевидица Мария в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что из-за ЧП одну станцию – от «Тульской» до «Добрынинской» — ей пришлось ехать 15 минут в забитом битком вагоне.

«На станции «Тульская» поезд стоял минуты три, заполнился битком. Почти сразу после того, как тронулся, встали в тоннеле. Постояли минут пять, поехали, снова встали. Спасибо, что работали кондиционеры, иначе от жары можно было бы умориться. Одну станцию в итоге ехали почти 15 минут», — отметила она.

22 апреля в московском метро произошел крупный сбой в движении поездов на серой ветке. Как сообщал Дептранс, поезда не ходят от «Серпуховской» до «Южной», в обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами. По данным СМИ, причиной стало задымление на станции «Нагорная». Очевидцы засняли, как сотрудник метро тушит возгорание огнетушителем.

Дептранс утверждает, что станция уже функционирует в штатном режиме, при этом пассажиры пишут, что на месте еще работают сотрудники МЧС и пожарные.

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