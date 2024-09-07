Путин и Собянин открыли новую линию метро Москвы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи в День города запустили первый участок новой Троицкой линии московского метро.

Для пассажиров был открыт участок длиной 8,3 километра от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий также станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов». Станция «Новаторская» соединена переходом с Большой кольцевой линией.

Это первый участок новой (шестнадцатой) ветки московского метро. Планируется, что Троицкая линия будет состоять из 17 станций от МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка и станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

Ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек.

7 сентября Путин и Собянин в «Зарядье» в формате видео-конференц-связи приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры столицы. Президенту доложили о первой очереди кинопарка «Москино», а также о строительстве нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ранее Путин рассказал об участвующих в СВО москвичах.