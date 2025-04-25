Москвичей предупредили о сбое на «фиолетовой» ветке метро

Дептранс Москвы: нет движения поездов от станции «Спартак» до «Баррикадной»

На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции «Спартак» до «Баррикадной». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения», — говорится в публикации.

В дептрансе уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Причиной сбоя названо падение человека на пути.

В настоящее время прилагаются все усилия для восстановления движения на участке. Пассажиров призвали пользоваться Большой Кольцевой линией метро, МЦК и наземным транспортом.

22 апреля в московском метро произошел крупный сбой в движении поездов на серой ветке. Как сообщал Дептранс, поезда не ходили от «Серпуховской» до «Южной».

Как рассказал «Газете.Ru» один из пассажиров Святослав, из-за задымления на станции «Нагорная» московского метрополитена пассажиры вынуждены были 20 минут стоять в тоннеле, а затем покинуть поезд, следующий на «Нагатинскую».

Ранее самокат стал причиной сбоя в московском метро.