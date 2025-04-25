В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве оперативника

В Ленобласти суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве оперативника

Подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Кингисеппе Ленинградской области заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Мужчина по решению городского суда будет находиться под стражей до 23 июня, отметили в ведомстве.

23 апреля сообщалось, что инцидент произошел в Кингисеппе на проспекте Карла Маркса. По версии правоохранительных органов, 24-летний полицейский заметил на улице 19-летнего мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Он хотел задержать злоумышленника, но тот ударил его ножом в шею и скрылся с места происшествия. Спасти раненого не удалось.

Предполагаемый убийца полицейского был пойман в лесу Ленинградской области, его поиски продолжались с утра 23 апреля. По данным «78.ru», он скрывался в Сланцевском районе.

Подозреваемому вменяют статью 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Подмосковье нервничавший мужчина ударил ножом полицейского.