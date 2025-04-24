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Подозреваемого в убийстве оперативника задержали в Ленобласти

Mash: в Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве полицейского
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника полиции в Кингисеппе задержали, тело оперативника уголовного розыска обнаружили возле отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Предполагаемый убийца полицейского был пойман в лесу Ленинградской области, его поиски продолжались с утра 23 апреля. По данным «78.ru», 19-летний Руслан Т. скрывался в Сланцевском районе.

Подозреваемому вменяют статью 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Инцидент произошел в Кингисеппе, на проспекте Карла Маркса. По версии правоохранителей, полицейский заметил на улице мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Он хотел задержать злоумышленника, но тот ударил его ножом в шею и скрылся с места происшествия. Спасти раненого не удалось.

Ранее полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой и топором.

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