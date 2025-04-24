В Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками

В Качугском округе детская шалость стала причиной пожара, двое братьев играли со спичками и сожгли надворные постройки. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Инцидент произошел в селе Анга, мальчики двух и шести лет играли во дворе и нашли спички. Они стали поджигать их и бросать и случайно устроили пожар. На участке загорелась баня. Когда огонь начал распространяться, братья испугались и побежали к родителям, которые в это время находились в доме.

Взрослые вызвали пожарных и попытались потушить пожар, огонь в итоге ликвидировали подоспевшие пожарные. Пламя успело охватить 12 квадратных метров постройки.

До этого сообщалось, что в Заларинском районе Иркутской области дети пытались пожарить на костре хлеб и устроили пожар в нежилом двухэтажном доме. Шестеро подростков пробрались в недостроенный дом и разожгли костер на втором этаже. Несовершеннолетние пытались пожарить хлеб, уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки. Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными. Очевидцы вызвали пожарных. С пожаром справились восемь сотрудников МЧС, пострадавших нет.

Ранее подросток хотел согреться и устроил степной пожар.