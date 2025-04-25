В Липецке предотвратили попытку поджога склада с гуманитарной помощью

Сотрудники липецкого УФСБ предотвратили поджог здания регионального отделения одной из политических партий. В здании хранилась гуманитарная помощь, предназначенная для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пишет РИА Новости.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель региона, симпатизирующий запрещенной в России украинской террористической организации, получил инструкции от ее представителя через Telegram. Следуя этим указаниям, он приобрел материалы для изготовления самодельных зажигательных устройств. ФСБ пресекла преступный замысел на стадии подготовки. При обыске у задержанного обнаружены три 4,5-литровые бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по изготовлению зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору»). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по установлению всех участников преступного заговора продолжается.

Сегодня Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к длительным срокам лишения свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты.

Ранее фигурантов дела о поджоге воинской части в Подмосковье внесли в перечень террористов.