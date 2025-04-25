В Кузбассе осудили трех несовершеннолетних за диверсию на железной дороге

В Кузбассе трое подростков получили сроки за диверсию на железной дороге

Управление на транспорте МВД России по СФО

Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к длительным срокам лишения свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подростки признаны виновными по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») и части 3 статьи 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Двое из них приговорены к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, третий – к пяти годам.

Следствие установило, что в мае 2024 года подростки, получившие через интернет заказ от неустановленного лица, подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение.

Ущерб, причиненный их действиями, превысил 130 тысяч рублей.

На прошлой неделе в Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономной области для украинских служб и планировал диверсию.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.