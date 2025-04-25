«Слизывала рвоту с пола»: мачеха больше года издевалась над шестилетней падчерицей

В Австрии мачеха заставляла падчерицу есть рвоту и пытала ее одиночеством

В Австрии 32-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом по обвинению в истязании ребенка. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По информации СМИ, женщина более года издевалась над шестилетней падчерицей, а отец девочки этому не препятствовал. Так, женщина часами заставляла девочку сидеть за столом, пока она не доест еду. Если у падчерицы начиналась рвота, мачеха заставляла ее слизывать массы с пола, фиксируя это на видео.

Женщина обзывала и унижала ребенка, а также принуждала часами сидеть неподвижно на стуле, запрещая играть с другими детьми. Ребенку не давали ходить в детский сад. На семью обратили внимание после того, как в полицию обратился ее сосед в связи с инцидентом, не связанным с дошкольницей.

До этого сообщалось, что в Германии мачеху и отца 14-летней девочки осудили за жестокое обращение с дочерью.

Ранее прохожая нашла на улице в Севастополе брошенного мальчика и спасла его от побоев отчима.