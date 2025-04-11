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Мачеха запирала в душе падчерицу и запрещала ей выходить оттуда

В Германии мачеху и отца 14-летней девочки осудили за жестокое обращение с дочерью
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Германии мачеха неоднократно запирала падчерицу в душе и заставляла ее там жить, сообщает Bild.

Было установлено, что в 2020–2021 годах 40-летняя женщина неоднократно запирала 14-летнюю девочку в душе, где та была вынуждена есть, спать и справлять нужду. Свои действия мачеха оправдала «напряженностью» в отношениях и семейными ссорами.

В итоге суд в Нойбранденбурге приговорил женщину к 3,5 года тюремного заключения. Обвинение также предъявили 17-летней сводной сестре жертвы, чье дело выделено в отдельное производство. Отец девочки, зная о происходящем и даже участвуя в насилии, получил условный срок — 1 год и 9 месяцев за бездействие и пособничество.

Ранее прохожая нашла на улице в Севастополе брошенного мальчика и спасла его от побоев отчима.

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