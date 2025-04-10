Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохожая нашла на улице в Севастополе брошенного мальчика и спасла его от побоев отчима

В Крыму осудили мужчину, который избивал пасынка с молчаливого согласия матери
close
Depositphotos

В Севастополе отчим избивал трехлетнего пасынка с молчаливого согласия его матери. Мужчину приговорили к реальному сроку за истязание несовершеннолетнего, сообщает крымский СК.

На то, что мальчик нуждается в помощи, обратила внимание случайная прохожая, которая увидела на улице ребенка, оставленного без присмотра, и заметила у него на теле следы побоев. В это время его родители, как уточняется, нарушали общественный порядок. Позднее выяснилось, что мать пострадавшего знала, что сожитель избивает ее сына, но не придавала этому значения, считая происходящее частью воспитательного процесса.

Было установлено, что истязания продолжались в период с мая по декабрь 2024 года. 37-летний мужчина, регулярно причинявший ребенку физические и психические страдания, был задержан и взят под стражу. Недавно суд признал его виновным и лишил свободы на три с половиной года, отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Потерпевшего изъяли из семьи и отправили на реабилитацию в социальный приют для детей и подростков. Мать мальчика обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сейчас ее дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее россиянка избивала своих детей на камеру и отправляла видео их отцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами