Прохожая нашла на улице в Севастополе брошенного мальчика и спасла его от побоев отчима

В Севастополе отчим избивал трехлетнего пасынка с молчаливого согласия его матери. Мужчину приговорили к реальному сроку за истязание несовершеннолетнего, сообщает крымский СК.

На то, что мальчик нуждается в помощи, обратила внимание случайная прохожая, которая увидела на улице ребенка, оставленного без присмотра, и заметила у него на теле следы побоев. В это время его родители, как уточняется, нарушали общественный порядок. Позднее выяснилось, что мать пострадавшего знала, что сожитель избивает ее сына, но не придавала этому значения, считая происходящее частью воспитательного процесса.

Было установлено, что истязания продолжались в период с мая по декабрь 2024 года. 37-летний мужчина, регулярно причинявший ребенку физические и психические страдания, был задержан и взят под стражу. Недавно суд признал его виновным и лишил свободы на три с половиной года, отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Потерпевшего изъяли из семьи и отправили на реабилитацию в социальный приют для детей и подростков. Мать мальчика обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сейчас ее дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее россиянка избивала своих детей на камеру и отправляла видео их отцу.