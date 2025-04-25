В Петербурге стая собак набросилась на женщину с коляской

В Петербурге женщине с коляской пришлось убегать от стаи собак, которая на нее набросилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на Старорусском проспекте в поселке Шушары. Стая собак напала на женщину с коляской и стала ее преследовать, кусая за ноги. Пострадавшей пришлось убегать от них в сторону детского сада на Окуловской улице.

На помощь пришел мужчина, который вышел из автомобиля и отогнал собак. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы, стражи порядка проводят проверку по факту инцидента. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Архангельске бультерьер искусал двух школьниц. Одной из девочек пес прокусил руку и ногу. Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков, они отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее мужчина спас женщину с ребенком от трех свирепых собак и оказался в больнице.