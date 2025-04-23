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Мужчина спас женщину с ребенком от трех свирепых собак и оказался в больнице

Daily Mail: валлиец спас женщину с недельным ребенком от напавших собак и попал в больницу
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Мужчина из Уэльса спас женщину с ребенком от трех свирепых собак и оказался в больнице, пишет Daily Mail.

Услышав крики, Уильям Ньюбери из Уэльса увидел через окно, как три стаффордширских бультерьера атакуют мать с недельным ребенком на руках. Не раздумывая, он выбежал на улицу, чтобы помочь женщине. Несмотря на его попытки отвлечь животных, две из трех собак продолжили нападение, а затем переключились на него самого. В течение 20 минут мужчина отбивался от разъяренных псов, получив многочисленные укусы на ногах, руках, лице, животе и спине.

Когда прибыла помощь, всех троих пострадавших доставили в больницу. Женщина и ребенок отделались травмами, не угрожающими жизни, но Уильям провел неделю в больнице. Врачи сообщили, что часть его руки может так и не восстановить полноценную подвижность.

Полиция Южного Уэльса подтвердила, что все три собаки были усыплены. Сейчас Ньюбери проходит реабилитацию, включая психологическую помощь. Он признается, что после нападения испытывает страх перед собаками, но старается не поддаваться панике.

«Я отказываюсь жить в страхе, но теперь, если собака идет в мою сторону, я просто ухожу. У меня были кошмары, я постоянно прокручиваю тот момент в голове», — рассказал валлиец.

Благодарная семья спасенных организовала сбор средств для Уильяма, чтобы компенсировать медицинские расходы, потерю заработка и испорченные во время нападения вещи, включая ключи от машины и телефон.

Ранее ученые выяснили, какую роль собаки играют в социальной жизни человека.

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