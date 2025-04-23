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В Архангельске бультерьер искусал двух школьниц

В Архангельске бультерьер напал на двух девочек, которые возвращались домой
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Aneta Jungerova/Shutterstock/FOTODOM

В Северном округе Архангельска собака сорвалась с привязи и напала на двух девочек, детям потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает 29.ru.

Инцидент произошел возле частного дома по улице Орджоникидзе. Две девочки возвращались домой и заметили собаку, сидевшую на привязи около забора. Собака напала на детей, одной из девочек пес прокусил руку и ногу.

Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков, они отпущены на амбулаторное лечение. По данным регионального МВД, владелец животного установлен, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Махачкале годовалая девочка госпитализирована после нападения домашней собаки во дворе дома. Инцидент произошел на территории частного дома. Годовалый ребенок забрался в будку к собаке, пес прокусил девочке руку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

Ранее мужчина спас женщину с ребенком от трех свирепых собак и оказался в больнице.

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