Из Тегерана вылетел первый регулярный чартерный рейс в Махачкалу

Из Тегерана вылетел первый чартерный рейс в Махачкалу по коридору «Север-Юг»

Из первого терминала тегеранского аэропорта «Мехрабад» в Махачкалу вылетел первый регулярный чартерный рейс малой авиации в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Дагестана в Иране Андрей Танаев.

«Сегодня отправится первый регулярный чартерный рейс по маршруту Тегеран — Махачкала — Тегеран с возможной остановкой в будущем в городе Решт», - сказал он перед посадкой в салон самолета.

По словам представителя правительства Дагестана в Иране, по предварительной договоренности, в течение ближайших двух месяцев рейс будет осуществляться один раз в неделю на самолете модели Ан-26 — небольшом пассажирском воздушном судне вместимостью до 30 человек — для перевозки и почтовых отправлений, и людей. Также, одной из функций рейса будет транспортировка сборных грузов, реализация которой, как отметил Танаев, и в России, и в Иране сейчас сопряжена с некоторыми сложностями.

До этого сообщалось, что в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая.

Ранее Росавиация начала выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам в Абхазию.