В Кировской области обследуют мост, просевший после проезда грузовиков

В Кировской области обследуют мост через Молому, просевший после проезда фур

В Кировской области власти обследуют мост через реку Молому, который просел из-за проезда многотонных фур. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Первый заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев сообщил на заседании комиссии по ЧС, что вес проезжавших фур в несколько раз превысил разрешенную массу для следования через мост.

«127 тонн — вес автопоезда. Многократное превышение. В 6,5 раз превышение», — сказал он.

Автомобили в данный момент объезжают мост через другие дороги.

В пятницу, 25 апреля, стало известно, что в Орловском районе Кировской области просел мост через реку Молома под 120-тонной фурой с грузом. В результате инцидента десятки машин не смогли проехать в сторону Кирова. Отмечалось, что в настоящее время проезд по трассе «Вятка» закрыт.

Ранее мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии.