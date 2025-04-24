В Кировской области просел мост под 120-тонной фурой

В Орловском районе Кировской области просел мост через реку Молома под 120-тонной фурой с грузом. Об этом сообщается Telegram-канал SHOT.

«Асфальт чуть не провалился в воду. К счастью, грузовик успел проехать и не улетел вниз», — говорится в публикации.

SHOT уточнил, что разрешенная нагрузка на мост составляет 25 тонн. В результате инцидента десятки машин не смогли проехать в сторону Кирова.

В настоящее время проезд по трассе «Вятка» закрыт.

В феврале сообщалось, что в Приморье рухнул пролет моста через Большую Уссурку. По информации РИА Новости, на поврежденном мосту остановился большегруз, с которого на лед упали пиломатериалы и прицеп. Авария и обрушение моста произошло в районе села Мельничное. При инциденте никто не пострадал, на место происшествия выехали спецслужбы. Из-за опасности жителям было запрещено пересекать не до конца упавший мост и использовать альтернативные пути через поселок Терней. Дело поставила на контроль транспортная прокуратура.

Ранее мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии.