Россиян могут обязать получать согласие соседей на сдачу квартиры в аренду

В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

В Государственную думу внесут законопроект, в рамках которого предлагается обязать собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу помещения в аренду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно проекту, изменения планируется внести в статью 30 Жилищного кодекса РФ. Если документ будет принят, то собственникам нужно будет получать согласие, если они не заключают с арендатором договор найма, а также не регистрируют его в установленном порядке.

Из документа также следует, что согласие надо будет получать от собственников соседней или примыкающей квартиры. Форма согласия может быть написана в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и другой необходимой информации.

В марте депутаты комитета Госдумы по строительству предложили обязать владельцев квартиры сообщать информацию о сдаче жилья в аренду и квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании (УК). Авторы инициативы считают, что ситуация, когда соседям, представителям УК и органам власти неизвестно, кто проживает в арендных квартирах, порождает множество проблем.

Ранее в Госдуме оценили возможность дарить квартиры, как в СССР.