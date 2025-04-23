«Полный абсурд»: риелторы оценили планы ужесточить правила сдачи жилья в аренду

В России хотят обязать собсвтенников квартир согласовывать их сдачу в аренду с соседями. Однако это сильно затруднит процесс сдачи жилья, причем нужно учитывать, что соседи далеко не всегда бывают «адекватные», заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. В беседе с НСН она раскритиковала предлагаемые изменения, назвав их «полным абсурдом».

В качестве примера неадекватности поведения соседей риелтор напомнила о случаях, когда они намеренно из зависти «строят какие-то козни». По ее словам, все представители рынка недвижимости выступают против закона, так как владельцы квартир сами несут ответственность за ее сдачу в аренду.

В любом случае соседи могут обратиться к правоохранителям – например, к участковому при нарушениях общественного порядка арендаторами квартиры. Собственники не обязаны согласовывать с соседями личности тех, кому планируют сдать жилье, убеждена риелтор.

«По такой логике получается, что я должна спросить у кого-то разрешения, если хочу кого-то довезти на своей машине. Мягко говоря, абсурд полный», — добавила Перескокова.

Она призвала искать в этой сфере другие способы регулирования, которые будут касаться как посуточной, так и долгосрочной аренды.

Напомним, в Госдуму планируется внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу помещения в аренду. Если документ будет принят, то собственникам нужно будет получать согласие, если они не заключают с арендатором договор найма, а также не регистрируют его в установленном порядке. Согласие надо будет получать от собственников соседней или примыкающей квартиры.

Ранее сообщалось, что в России хотят регистрировать договоры на аренду жилья в МФЦ.