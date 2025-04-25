Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Амстердама извинилась за роль города в соучастии Холокосту

Мэр Амстердама Халсема извинилась за роль города в преследовании евреев
close
Depositphotos

Мэр Амстердама Фемке Халсема принесла официальные извинения за соучастие городских властей в преследовании евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Nl Times.

Отмечается, что извинения градоначальник принесла в четверг, 24 апреля, в Hollandsche Schouwburg, в рамках мероприятий, посвященных Йом ха-Шоа – Дню памяти жертв Холокоста.

В своем выступлении Халсема осудила действия амстердамской администрации в период оккупации, подчеркнув отсутствие героизма и сострадания со стороны городских властей, которые, по ее словам, предали своих еврейских жителей.

Она указала на активное сотрудничество муниципалитета с оккупационными силами, включая составление списков еврейского населения, участие городской полиции в депортациях и предоставление городского транспорта для перевозки жертв. Мэр подчеркнула, что, хотя историю невозможно изменить, важно помнить о жертвах Холокоста.

До этого депутата Европарламента Гжегожа Брауна вывели из зала пленарных заседаний после того, как он нарушил минуту молчания в память о жертвах Холокоста. Депутат сейма Польши Роман Гертых призвал «срочно разобраться с этим отмороженным антисемитом» и лишить Брауна мандата.

Ранее Путин напомнил о вине Бандеры в Холокосте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами