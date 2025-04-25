Мэр Амстердама извинилась за роль города в соучастии Холокосту

Мэр Амстердама Фемке Халсема принесла официальные извинения за соучастие городских властей в преследовании евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Nl Times.

Отмечается, что извинения градоначальник принесла в четверг, 24 апреля, в Hollandsche Schouwburg, в рамках мероприятий, посвященных Йом ха-Шоа – Дню памяти жертв Холокоста.

В своем выступлении Халсема осудила действия амстердамской администрации в период оккупации, подчеркнув отсутствие героизма и сострадания со стороны городских властей, которые, по ее словам, предали своих еврейских жителей.

Она указала на активное сотрудничество муниципалитета с оккупационными силами, включая составление списков еврейского населения, участие городской полиции в депортациях и предоставление городского транспорта для перевозки жертв. Мэр подчеркнула, что, хотя историю невозможно изменить, важно помнить о жертвах Холокоста.

До этого депутата Европарламента Гжегожа Брауна вывели из зала пленарных заседаний после того, как он нарушил минуту молчания в память о жертвах Холокоста. Депутат сейма Польши Роман Гертых призвал «срочно разобраться с этим отмороженным антисемитом» и лишить Брауна мандата.

Ранее Путин напомнил о вине Бандеры в Холокосте.