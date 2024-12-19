В Татарстане пьяный мужчина изнасиловал женщину в лесопосадке

Суд вынес приговор жителю Татарстана, которого подозревали в изнасиловании женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. По версии следствия, пьяный мужчина познакомился с другой местной жительницей и завел ее в лесопосадку парка «Прибрежный», где предложил заняться соитием.

Женщина отказалась, после чего фигурант избил ее и изнасиловал. Пострадавшая получила серьезные травмы, врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Мужчину обвинили по нескольким статьям, в том числе и о насильственных действиях сексуального характера. Его признали виновным и осудили на 11,5 года. Их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Казахстане 26-летних мужчин осудили за надругательство над девушкой. После знакомства в мессенджере, один из них пригласил ее на встречу, где был вместе с другом.

В гостях у мужчин девушка выпила и уснула, после чего над ней надругались.

Ранее пьяные мужчины домогались беременной женщины и попали под суд.