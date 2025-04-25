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Россия начнет поставки газа в Иран в этом году

РФ в этом году начнет поставки газа в Иран по существующей инфраструктуре
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Министр энергетики России Сергей Цивилев анонсировал начало поставок российского газа в Иран в текущем году. Его слова приводит ТАСС.

Поставки будут осуществляться по уже существующей газотранспортной инфраструктуре Ирана, объем поставок составит до 1,8 млрд кубометров в год. Цивилев, комментируя итоги российско-иранской межправительственной комиссии, подчеркнул, что это первый этап крупного проекта, реализация которого начнется в этом году.

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры между компаниями двух стран по согласованию цены на газ. Начало поставок ожидается после достижения договоренности по этому вопросу.

«Компании сейчас заняты выбором оптимальной цены. <...> Поставки должны начаться в этом году, как только они договорятся о цене», — подчеркнул Цивилев.

На прошлой неделе член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что торговые отношения России и Ирана динамично развиваются: за прошлый год объем торговли между странами вырос на 17%.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Иран продолжат переговоры по ядерной сделке.

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