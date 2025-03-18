В России будут считаться действительными билеты с двумя ошибками в личных данных

Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на две ошибки в билете

Минтранс России внес в проект правил для туристических поездов положение, позволяющее пассажирам иметь до двух ошибок в билетах. Об этом говорится на официальном портале министерства.

Новые правила, которые пока не имели отдельного регулирования для туристических поездов, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Теперь пассажир сможет проехать даже при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве или в серии и номере документа, удостоверяющего личность. Это может быть как перестановка соседних букв или цифр, так и наличие лишних или пропущенных символов.

При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве, а также не более одной ошибки в серии или номере удостоверения личности. Эти положения аналогичны действующим правилам, которые применяются для всех поездов дальнего следования в России.

До этого Минтранс России подготовил поправки в Правила дорожного движения, запрещающие передвижение на самокатах более одного человека. Согласно проекту изменений в ПДД, предложенных Минтрансом, пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагается квалифицировать как водителей транспортных средств.

Ранее водителям рассказали, когда нужно менять автомобильную зимнюю резину.