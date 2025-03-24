Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов

Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для пассажиров
close
Shutterstock

Представители транспортных компаний рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инициативу Союза пассажиров, которую Минтранс направил на рассмотрение ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным объединения, доля пассажиров, которые ошибаются при выборе даты или направления поездки, не превышает 3%. Авторы инициативы предполагают, что переоформление или отказ от билета в данном случае не скажется на экономике перевозок.

Суть инициативы «периода охлаждения» заключается в том, чтобы у пассажиров появилась бесплатная возможность исправить ошибки в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени.

Предполагается, что продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от глубины продажи. В Союзе пассажиров предложили предоставлять несколько дней при покупке билета за месяц, а для купленного в день отправления — 30 минут с момента покупки.

До этого Минтранс России внес в проект правил для туристических поездов положение, позволяющее пассажирам иметь до двух ошибок в билетах. Новые правила, которые пока не имели отдельного регулирования для туристических поездов, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее был назван топ российских направлений для отдыха большой семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами