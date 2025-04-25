Ставрополец устроил стрельбу посреди центральной улицы города

В Ставрополе мужчину задержали за стрельбу на центральной улице города

В Ставрополе мужчину подозревают в стрельбе на центральной улице Ставрополя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел около местного развлекательного заведения. Компания молодых людей отдыхала, однако в какой-то момент один из них, несмотря на то, что вокруг много людей, якобы открыл стрельбу. Всего он выстрелил из травматического пистолета не менее семи раз, затем он скрылся с места.

Услышав подозрительные звуки, местные жители обратились в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции изъяли на месте несколько гильз, а позже – и травматическое оружие у молодого человека», – сообщается в публикации.

В отношении 22-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Иркутске водитель устроил стрельбу во дворе многоэтажного дома из-за личной неприязни к знакомому. Во время инцидента никто не пострадал, пули попали в один из автомобилей. Обоих участников инцидента задержали.

Ранее в аэропорту Торонто произошла стрельба.