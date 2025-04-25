В Иркутске два водителя устроили стрельбу во дворе многоэтажного дома

В Иркутске двоих водителей задержали за стрельбу во дворе дома

В Иркутске после конфликта со стрельбой задержали двоих водителей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Пискунова. По предварительной информации, мужчины 1992 и 1995 года были знакомы друг с другом.

На кадрах с места инцидента видно, как один из участников вышел из своей машины с пистолетом и поднялся на соседнюю. Затем он спустился на асфальт, подошел к автомобилю и стал стрелять. Второй мужчина тем временем находился рядом, в его руках также был пистолет. Во время стрельбы никто не пострадал.

«Поврежденным оказался один из автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия», – сообщается в публикации.

Судя по видео, пули попали в стекло транспортного средства и в кресло в салоне.

Оба участника задержаны. Причиной произошедшего стали «неприязненные отношения» между знакомыми. Сейчас с мужчинами работают сотрудники СК.

Ранее в Ленобласти мужчина обстрелял детскую площадку из украденного ружья и поплатился.