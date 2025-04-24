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В аэропорту Торонто произошла стрельба

CTV News: в аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто произошла стрельба
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Depositphotos

На территории международного аэропорта имени Пирсона в канадском Торонто произошла стрельба. Об этом сообщает CTV News.

По информации телеканала, стрелял взрослый мужчина. Полицейский, причастный к инциденту, не пострадал.

В настоящее время угрозы для окружающих нет. Проводится проверка. Возможны задержки авиарейсов.

В начале марта сообщалось, что в Торонто 12 человек пострадали после «беспорядочной стрельбы» в пабе. По данным CTV News, трое неизвестных в масках ворвались в помещение, один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям.

По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Нападавшие скрылись с места происшествия, велись их поиски. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Мотивы нападавших неизвестны.

Ранее в Канаде задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в парламент страны.

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