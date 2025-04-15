Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент взрыва внедорожника BMW X5 в дагестанском селе попал на видео

Появилось видео взрыва внедорожника BMW X5 в Каспийске

В Дагестане взорвался автомобиль BMW X5. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП/ЧП 05».

В Кирпичном поселке Каспийска взорвалась машина BMW Х5. Соседи говорят, что он застрял в канаве, пытался выехать, мотор загорелся, в газовый баллон попала искра и машина взорвалась», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, взрыв полностью уничтожил автомобиль.

До этого в Забайкальском крае мужчина поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека.

«18 октября 2024 года на перегоне Пеньковая — Артеушка Забайкальской железной дороги обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за произошедшего конфликта поджег емкость с бензином и бросил ее в пассажирский отсек автомобиля, где находились двое мужчин», — сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что рубцы в области их лиц «признаны неизгладимыми». Автомобиль также сгорел, владельцу причинен ущерб на 7 млн рублей. Виновник на данный момент находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что семнадцать машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами