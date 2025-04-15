Момент взрыва внедорожника BMW X5 в дагестанском селе попал на видео

В Дагестане взорвался автомобиль BMW X5. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП/ЧП 05».

В Кирпичном поселке Каспийска взорвалась машина BMW Х5. Соседи говорят, что он застрял в канаве, пытался выехать, мотор загорелся, в газовый баллон попала искра и машина взорвалась», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, взрыв полностью уничтожил автомобиль.

До этого в Забайкальском крае мужчина поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека.

«18 октября 2024 года на перегоне Пеньковая — Артеушка Забайкальской железной дороги обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за произошедшего конфликта поджег емкость с бензином и бросил ее в пассажирский отсек автомобиля, где находились двое мужчин», — сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что рубцы в области их лиц «признаны неизгладимыми». Автомобиль также сгорел, владельцу причинен ущерб на 7 млн рублей. Виновник на данный момент находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что семнадцать машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.