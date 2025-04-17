Названа причина «взрыва» на металлобазе в Люберцах

На металлобазе в подмосковных Люберцах, где сегодня утром местные жители услышали взрыв, произошел выброс пыли из системы очистки. Именно это стало причиной громкого хлопка, рассказала ТАСС руководитель по маркетингу и связям с общественностью завода Елена Михайлюк.

«Инцидент не повлиял на работу оборудования, пострадавших нет. В настоящее время установка функционирует в штатном режиме», — сообщила Михайлюк.

Как сообщил источник РЕН ТВ, на место происшествия прибыли пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась. Возгорания на предприятии не было.

О громком звуке на базе приема металла в Люберцах сообщил 17 апреля в 10:27 мск Telegram-канал SHOT. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как с территории предприятия поднимается густой черный дым.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что в момент происшествия у нее было открыто окно. По ее словам, после громкого хлопка сработали сигнализации автомобилей. Сначала женщина подумала, что был сбит беспилотник. Но, выбежав на балкон, она увидела густой дым, который достаточно быстро рассеялся. Она добавила, что на данный момент на месте ЧП все «спокойно», как будто ничего не произошло.

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