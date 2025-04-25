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На востоке Москвы произошло крупное возгорание

«Осторожно, Москва»: в районе Соколиная Гора загорелся ангар

Крупное возгорание зафиксировали в районе Соколиная Гора на востоке российской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Предварительно, пожар начался в промзоне», — говорится в материале.

Из публикации следует, что огонь охватил расположенный здесь ангар. Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

22 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга загорелся склад. Строение находилось на Дизельном проезде.

По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 500 квадратных метров. На место происшествия выезжали как минимум 29 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

В тот же день в городе Балахне, расположенном в Нижегородской области, зафиксировали возгорание на территории производственного предприятия. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что пламя охватило отходы целлюлозно-бумажного производства. К тушению пожара привлекли 12 специалистов и три единицы техники, им удалось ликвидировать огонь на площади 3000 квадратных метров.

Ранее в Московской области произошел пожар на мусорном полигоне.

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