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В РФ осудили бельгийского наемника, участвовавшего в боях на стороне Украины

СК РФ: воевавшего на стороне Украины бельгийца заочно осудили на 14 лет
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Telegram-канал Следком

Российский суд заочно приговорил гражданина Бельгии Баррата Максима Роджера Генри к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). После этого бельгийца заочно арестовали и объявили в международный розыск.

«Приговором суда Баррат заочно приговорен к 14 годам лишения свободы», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи установили, что мужчина прибыл на Украину в 2022 году и вступил в одно из вооруженных формирований в качестве наемника. Впоследствии бельгийцу выдали боеприпасы и огнестрельное оружие, и он отправился на фронт.

Баррат выполнял задачи на поле боя, получая за это денежное вознаграждение. В том числе он участвовал в операциях против российских военнослужащих и представителей силовых структур Донбасса, уточнили в пресс-службе.

24 апреля Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил колумбийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне украинских войск, к девяти годам колонии строгого режима. Фигурантом соответствующего уголовного дела стал 33-летний Мигель Анхель Монтилья Карденас.

Ранее российский боец рассказал, как воюющие на стороне Украины наемники опознают друг друга.

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