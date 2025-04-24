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В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии

Суд в ДНР приговорил к 9 годам колонии наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ
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Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики отправил в колонию строгого режима наемника из Колумбии, недолго воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

33-летнего гражданина Колумбии Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса признали виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

«Суд приговорил Карденаса к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

18 апреля сообщалось, что австралийский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева, предстанет перед судом в Луганской народной республике (ЛНР). Следователи установили, что австралиец Дженкинс Оскар Чарльз Агустус прибыл на Украину в феврале прошлого года. Здесь ему выдали оружие и экипировку, после чего Агустус прошел боевую подготовку и отправился на фронт.

Ранее в США призвали РФ освободить американского наемника, участвовавшего в боях на стороне Украины.

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