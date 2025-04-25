Полиция проводит проверку после сообщений о нападении на бывшую экс-министра Хубутия

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства травмирования экс-девушки бывшего министра торговли региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На данный момент полицейские проводят проверку, которая поможет выяснить детали.

Как сообщили родственники, сейчас женщину оперируют.

О том, что экс-возлюбленная бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия получила травмы, стало известно утром. По данным Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка и саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

По информации Telegram-канала, Хубутия напал на бывшую партнершу с топором, после чего скрылся. Пострадавшая попала в больницу с переломами ног и серьезной кровопотерей.

Сам экс-министр опроверг информацию об избиении. Он подчеркнул, что не находится в Москве.

Ранее мужчина жестоко избил возлюбленную после пьяной ссоры в Орске, она не выжила.